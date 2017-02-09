Сегодня были объявлены кандидаты в Исполнительный Комитет УЕФА.

Как сообщает Sportbox.az, 5 апреля в Хельсинки пройдет 41-й Конгресс УЕФА, где также состоятся выборы в Испольнительный Комитет Международной Федерации Футбола. В списке кандидатов числится и генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов.

Стоит отметить, что в этом году 13 кандидатов будут бороться за 8 вакантных мест. Помимо Эльхана Мамедова на места в исполкоме претендуют Кайрат Боранбаев (Казахстан), Джон Делани (Ирландия), Арманд Дука (Албания), Дэвид Гилл (Англия), Рейнхард Гриндель (Германия), Мариос Лефкаритис (Кипр), Карл-Эрик Нильсон (Швеция), Киран О’Коннор (Уэльс), Мишель Ува (Италия), Михаэль ван Прааг (Нидерланды), Сервет Ярдымчы (Турция) и Збигнев Бониек (Польша).

Исполнительный комитет - высший исполнительный орган УЕФА. Он состоит из Президента УЕФА и 16 других членов, включая как минимум одну женщину, избранных Конгрессом УЕФА.

Срок полномочий для президента и членов исполкома, избранных Конгрессом УЕФА, составляет четыре года.

Стоит заметить, что в этом году конкуренция слишком высокая и, как отмечают эксперты, все кандидаты имеют равные шансы на победу.

Мурад Ахундов