USD1.8252
EUR1.9507
RUB0.0309
Brent55.44
WTI52.62
Золото1 240.82
S&P 500 Index2 294.67
Nikkei 22518 927.28
Футбол Азербайджана

Премьер-лига: «Сумгайыт» победил «Кяпяз» и вернулся на четвертую строчку 09.02.2017 16:56

Сегодня двумя матчами завершается 17-й тур Топаз Премьер-лиги.

Как сообщает Sportbox.az, в первом матче дня в Сумгайыте одноименная команда встретилась с гянджинским «Кяпязом». Счет был открыт на 7-й минуте. Новоиспеченный игрок хозяев поля Сергей Чернышев поразил ворота гянджинцев. На 28-й минуте матча Азер Салахлы удвоил преимущество «Сумгайыта». На 68-й минуте встрече бывший нападающий сборной Магомед Гурбанов завершил контратаку точным ударом – 3:0. «Кяпяз» отыграл только один из пропущенных мячей – на 71-й минуте отличился Керим Диниев. Встреча завершилась со счетом 3:1.

После этой победы «Сумгайыт» вернул себе 4-е место в турнирной таблице. «Кяпяз» же остался на 6-й позиции.

Турнирная таблица:

1. «Карабах» - 39 очков (17 матчей)

2. «Габала» - 38 (16)

3. «Интер» - 29 (16)

4. «Сумгайыт» - 22 (17)

5. «Зиря» - 21 (17)

6. «Кяпяз» - 15 (17)

7. «Нефтчи» - 10 (16)

8. АЗАЛ – 8 (16) 

Мурад Ахундов

94количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Анджелина Джоли встречается с Джаредом Лето – ФОТОМинобороны АР распространило видеозапись уничтожения армянской диверсионной группы – ВИДЕОМать Лапшина: Умоляю, простите его и помилуйтеИзменяется путь следования одного из автобусных маршрутов BakuBus – КАРТЫВ Баку автомобиль свадебного кортежа совершил серьезное ДТП, есть пострадавшие – ВИДЕОПрезидент Азербайджана встретился с членами семьи Национального героя Чингиза Гурбанова - ФОТОЯгуб Махмудов: «Гейдар Алиев еще в годы СССР подготовил Азербайджан к независимости»Президент Азербайджана выразил благодарность президенту Беларуси за экстрадицию Александра ЛапшинаКурс маната к доллару на четверг, 9 февраляАкция протеста проходит перед посольством Беларуси в Армении – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

9 февраля17:16 В сети появились новые фото беременной Ирины Шейк – ФОТО17:08 В Баку задержан пешеход, организовывавший «подставы» для водителей – ВИДЕО17:04 Эльмар Мамедъяров: статус-кво по Карабаху не удовлетворяет никого16:57 В Баку у мусорного бака в пакете нашли новорожденную - ВИДЕО16:56 Премьер-лига: «Сумгайыт» победил «Кяпяз» и вернулся на четвертую строчку16:37 Президент Азербайджана: Чингиз в неравном бою показал врагу, на что способен азербайджанский солдат16:25 МВД Азербайджана подало в суд на блогера Мехмана Гусейнова16:16 Изменяется путь следования одного из автобусных маршрутов BakuBus – КАРТА16:13 Зияфет Аскеров: Экстрадиция Александра Лапшина в Азербайджан опирается на международное право16:10 Бренд PwC признан одним из самых влиятельных брендов в мире16:05 В Бельгии открылась выставка Аиды Махмудовой «Свет неуловим» - ФОТО15:55 Азербайджанский ипотечный фонд зарегистрировал 12-ю эмиссию облигаций15:42 Юбилейная версия гимна Национального паралимпийского комитета – ВИДЕО15:39 Президент Ильхам Алиев: Работы в рамках проекта TANAP завершатся своевременно15:25 В Баку муж задушил жену, которая была старше его на 20 лет