Сегодня двумя матчами завершается 17-й тур Топаз Премьер-лиги.

Как сообщает Sportbox.az, в первом матче дня в Сумгайыте одноименная команда встретилась с гянджинским «Кяпязом». Счет был открыт на 7-й минуте. Новоиспеченный игрок хозяев поля Сергей Чернышев поразил ворота гянджинцев. На 28-й минуте матча Азер Салахлы удвоил преимущество «Сумгайыта». На 68-й минуте встрече бывший нападающий сборной Магомед Гурбанов завершил контратаку точным ударом – 3:0. «Кяпяз» отыграл только один из пропущенных мячей – на 71-й минуте отличился Керим Диниев. Встреча завершилась со счетом 3:1.

После этой победы «Сумгайыт» вернул себе 4-е место в турнирной таблице. «Кяпяз» же остался на 6-й позиции.

Турнирная таблица:

1. «Карабах» - 39 очков (17 матчей)

2. «Габала» - 38 (16)

3. «Интер» - 29 (16)

4. «Сумгайыт» - 22 (17)

5. «Зиря» - 21 (17)

6. «Кяпяз» - 15 (17)

7. «Нефтчи» - 10 (16)

8. АЗАЛ – 8 (16)

Мурад Ахундов