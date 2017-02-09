Сегодня двумя матчами завершается 17-й тур Топаз Премьер-лиги.
Как сообщает Sportbox.az, в первом матче дня в Сумгайыте одноименная команда встретилась с гянджинским «Кяпязом». Счет был открыт на 7-й минуте. Новоиспеченный игрок хозяев поля Сергей Чернышев поразил ворота гянджинцев. На 28-й минуте матча Азер Салахлы удвоил преимущество «Сумгайыта». На 68-й минуте встрече бывший нападающий сборной Магомед Гурбанов завершил контратаку точным ударом – 3:0. «Кяпяз» отыграл только один из пропущенных мячей – на 71-й минуте отличился Керим Диниев. Встреча завершилась со счетом 3:1.
После этой победы «Сумгайыт» вернул себе 4-е место в турнирной таблице. «Кяпяз» же остался на 6-й позиции.
Турнирная таблица:
1. «Карабах» - 39 очков (17 матчей)
2. «Габала» - 38 (16)
3. «Интер» - 29 (16)
4. «Сумгайыт» - 22 (17)
5. «Зиря» - 21 (17)
6. «Кяпяз» - 15 (17)
7. «Нефтчи» - 10 (16)
8. АЗАЛ – 8 (16)
Мурад Ахундов