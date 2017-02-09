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Футбол Азербайджана

Азербайджан в окружении африканских сборных 09.02.2017 14:55

ФИФА обнародовала очередной рейтинг сборных.

Как сообщает Sportbox.az, сборная Азербайджана в февральском рейтинге поднялась на одну строчку, и теперь с 388 очками располагается на 89-ой позиции.

Интересно, что выше Азербайджана располагаются две африканские сборные – Кения и Габон, и то же самое ниже - Антигуа и Барбуда, а также Замбия.

В первой десятке рейтинга произошло лишь одно изменение. Франция поднялась на шестое место, Колумбия опустилась на седьмое. Лидирует по-прежнему Аргентина, далее идут Бразилия и Германия.

Остальные соперники сборной Азербайджана по групповому этапу отбора располагаются следующим образом: Северная Ирландия - 35, Чехия - 46, Норвегия - 81, Сан-Марино -202.

Теймур Максутов

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