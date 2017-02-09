Крупнейшая любительская лига по мини-футболу MFL собрала большое количество интересных команд, каждая из которых по-своему выделяется.

Если «Элевен» демонстрирует стопроцентный результат, а «Комфорт», фактически, возродился с нуля, то «Dream Team (MM)» привлекает внимание тем, что абсолютно все футболисты команды являются сотрудниками Милли Меджлиса.

Несмотря на соблазны, команда, которая играет вместе уже более 10 лет, однозначно решила отказаться от привлечения игроков со стороны, даже если это напрямую может влиять на результат.

Команда 1news в рамках проекта #MFLstars поговорила с «Dream Team (MM)». Беседа, проходившая в стенах парламента, носила, скорее, неформальный характер, что позволило узнать о команде много интересного.

Капитан «Dream Team (MM)» Илькин Мамедов – заведующий сектором Протокола Милли Меджлиса, рассказал об истории возникновения команды, отметив, что она открыта для всех сотрудников парламента. «Мы создали эту команду 10 лет назад, и все являемся сотрудниками Милли Меджлиса. Сначала играли товарищеские игры. После решили создать команду и выступать на турнирах».

Один из старожилов команды Адиль Велиев, заведующий сектором по трудовому законодательству, шутит, что первым вопросом новым сотрудникам бывает, играет ли он в футбол. «Среди нас есть заведующие отделами, есть рядовые сотрудники. Но на футбольном поле это не имеет значения. Поэтому у нас запредельная конкуренция».

«Впервые в 2008 году мы организовали турнир посвященный 90-летию Парламента Азербайджана, в котором приняли участие практически все государственные структуры, - продолжает разговор Илькин Мамедов. - Тогда наша команда дошла до полуфинала, уступив в серии пенальти. В 2011 году был организован второй турнир, посвященный памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева, который мы выиграли. С прошлого года мы в МФЛ. И наша команда является единственной, представляющей госучреждение».

Футбол – самый популярный вид спорта, это больше чем игра или способ проведения досуга. У команды «Dream Team (MM)» чувствуется азарт, огромное желание играть и побеждать. Беседуя с ее игроками, возникает ощущение, что они готовы хоть сейчас поменять строгие костюмы на спортивную форму и выйти на поле.



«Для нас футбол – это не просто досуг, - говорит Адиль Велиев. - И отрадно, что в этом нас полностью поддерживает руководство. Вы только представьте, на протяжении 10 лет без перерыва играть по два раза в неделю. Поэтому команда у нас сыгранная, в нее без проблем вливаются новые игроки».

Члены команды отмечают, что руководство даже приняло решение, что они могут покидать рабочее место пораньше два раза в неделю в дни футбола.

Смотрите на видео:

Игроки «Dream Team (MM)» рассказывают о своей команде

Одним из ведущих игроков команды является Рашад Азизов. Он известен в Азербайджане как руководитель Азербайджанского Клуба веселых и находчивых, а также глава команды «Сборная Баку», которая пробилась в высшую лигу КВН. Товарищи по команде отмечают, что Рашад успешно демонстрирует свои навыки и на футбольном поле. Он уже 8 лет работает в Милли Меджлисе, и в данный момент является заведующим сектором по евроинтеграции. С присущим ему тонким юмором он раскрывает секреты «футбольных баттлов» в стенах парламента.

«Вы знаете, что у нас есть очень хорошая команда, состоящая из депутатов, - говорит он. - Мы регулярно играем с ними, и получаются очень интересные футбольные баталии. Заканчиваются они по-разному. Все зависит от напряженности их рабочего графика. Но я бы сказал, что они являются законодателями и на футбольном поле».

Илькин Мамедов в этот момент вспоминает об успешном выступлении их совместной с депутатами команды на турнире в Анталье в мае 2016 года: «Там проходил межпарламентский турнир, в котором приняли участие восемь стран. На этом турнире команда Милли Меджлиса заняла второе место. Финал турнира транслировался в прямом эфире по ТРТ Спор». А Рашад Азизов вспомнил, что капитан команды забил гол в ворота известного российского хоккеиста Александра Овечкина в товарищеском матче между правительствами России и Азербайджана.

Говоря о выступлении команды в МФЛ, надо отметить, что «Dream Team (MM)» пока не хватает стабильности, победы чередуются поражениями. Капитан Илькин Мамедов шутит, что это зависит от того, какой закон в этот день принимается в Милли Меджлисе. «Порой время начала матча бывает очень неудобным. У нас была игра в 23:00, которая началась с получасовым опозданием. У нас есть ребята, которые живут, к примеру, в Сумгайыте. В следующий раз нашу просьбу учли, и игру назначили на 19:00. Тогда мы уже изо всех сил бежали на игру», - говорит он.

В свою очередь Рашад Азизов добавляет, что в некоторых командах играют футболисты, которые совсем недавно выступали на профессиональном уровне. Как известно, по правилам, за команду в МФЛ может играть игрок, который в течение последних трех лет не выступал на профессиональном уровне. «Мне кажется, что три года – это очень мало. Профессиональный спорт не отпускает человека так быстро. Мы все - любители, и не можем соревноваться с ними на равных. Первые несколько игр показали разницу в профессионализме. Считаю, что МФЛ должен стать либо чуть проще и более любительским, либо уже профессиональным и ориентироваться на высокий класс», - сказал он.

Команда «Dream Team (MM)» также представила свои предложения для МФЛ. «Считаю, что для такого турнира призовой фонд очень маленький (10 тысяч манатов), - говорит Адиль Велиев. - Второй момент: некоторые команды играют очень жестко и наносят травмы. Игра должна быть в удовольствие, а не превращаться в жесткую битву».

Рашад Азизов же предложил привлекать известных личностей: «МФЛ организовывал матч всех звезд. Почему бы не пригласить на такие игры известных личностей. К примеру, Бахрам Багирзаде – известный общественный деятель и футбольный активист. Это бы повысило ажиотаж и привнесло элемент шоу».

Илькин Мамедов, в свою очередь, проявляет заботу о болельщиках: «Немаловажным фактором является привлечение болельщиков. А для этого должны быть условия – трибуны, как минимум. Бывают игры, на которые приходят по сто человек. Но им негде смотреть за игрой».

В первых турах команда «Dream Team (MM)» столкнулась с серьезными проблемами. Сразу 4 игрока получили серьезные травмы, среди них были и два вратаря. Перед командой встал вопрос сняться с турнира. Но в итоге они продолжили борьбу и не намерены сдаваться. «Дело еще в том, что мы никогда не садимся в оборону, а стараемся играть в свой футбол, вне зависимости от соперника», - говорит Рашад Азизов.

«Если мы играем в турнире, то всегда ставим цель. Сейчас мы нацелены на первую восьмерку. А потом уже будем продвигаться дальше. Мы далеко не аутсайдеры своей конференции. И уверен, мы еще скажем свое слово», - заключил Илькин Мамедов.

Теймур Максутов

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