Футболист молодежной сборной Азербайджана и голландского «Фейенорда» Озанджан Кокчю находится в центре внимания ряда ведущих европейских клубов.

Как сообщает Sportbox.az, ранее уже сообщалось, что футболист находится в сфере интересов английских «Тоттенхема» и «Эвертона». Британские СМИ сообщают, что между клубами развернулась серьезная борьба за футболиста «Фейенорда».

Между тем, агент футболист Муззи Озкан сообщил СМИ, что в услугах его клиента заинтересованы и клубы Бундеслиги. В целом, он отметил, что у них есть серьезные предложения от клубов Англии, Германии и Нидерландов.

Теймур Максутов