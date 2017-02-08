Стали известны арбитры, которые обслужат матч 17 тура «Топаз премьер-лиги».
Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на ПФЛ, Фариз Юсифов, несмотря на грубую ошибку в матче «Габала» - «Нефчти», снова получил назначение, пусть и четвертым арбитром.
8 февраля
«Габала» - АЗАЛ
Арбитр: Инглаб Мамедов
Городской стадион Габалы, 15:00
«Карабах» - «Зиря»
Арбитр: Рауф Джаббаров
«Азерсун Арена», 17:30
9 февраля
«Сумгайыт» - «Кяпяз»
Арбитр: Рагим Гасанов
«Капитал Банк Арена», 15:00
«Интер» - «Нефтчи»
Арбитр: Алияр Агаев
«Интер Арена», 17:30
Теймур Максутов