Стали известны арбитры, которые обслужат матч 17 тура «Топаз премьер-лиги».

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на ПФЛ, Фариз Юсифов, несмотря на грубую ошибку в матче «Габала» - «Нефчти», снова получил назначение, пусть и четвертым арбитром.

8 февраля

«Габала» - АЗАЛ

Арбитр: Инглаб Мамедов

Городской стадион Габалы, 15:00

«Карабах» - «Зиря»

Арбитр: Рауф Джаббаров

«Азерсун Арена», 17:30

9 февраля

«Сумгайыт» - «Кяпяз»

Арбитр: Рагим Гасанов

«Капитал Банк Арена», 15:00

«Интер» - «Нефтчи»

Арбитр: Алияр Агаев

«Интер Арена», 17:30

Теймур Максутов