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Футбол Азербайджана

Айхан Аббасов: «Я сказал, что «Карабах» попытается забить с первых минут» 08.02.2017 21:46

Главный тренер «Зиря» Айхан Аббасов прокомментировал поражение от «Карабаха» (0:2) в 17-м туре Топаз Премьер-лиги.

«Мы знали, что играть против «Карабаха» всегда сложно, - передает Sportbox.az слова наставника команды. - Есть синдром в матчах с этой командой. Сегодня хотели от него избавиться, но не смогли. В беседе со своими футболистами я сказал, что «Карабах» попытается с первых минут забить гол. Несмотря на это, пропустили на 12-й минуте. У нас есть потери, что также сказывается на игре команды».

Мурад Ахундов

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