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Футбол Азербайджана

Гурбан Гурбанов: «Поражение от «Габалы» не станет катстрофой» 08.02.2017 21:19

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал победу над «Зиря» (2:0) в матче 17-го тура Топаз Премьер-лиги.

«Сегодня одержали очень важную победу, - передает Sportbox.az слова наставника агдамцев. – Были некоторые недостатки в игре моей команды, но считаю, что это нормально. Команда находится в не самой лучшей форме. Главное, футболисты играли, так сказать, «чисто». «Зиря» действовала непривычно, и это создавало для нас определенные проблемы. Они очень хорошо оборонялись. Конец первого тайма и начало второго были очень важными для нас. Поздравляю своих игроков с победой. Сопернику же желаю удачи в следующих матчах».

Гурбанов также сказал, что отсутствие Дани Кинтаны не должно быть оправданием для их команды при потере очков: «Дани является одним из основных игроков «Карабаха». Его роль просто неоценима. Отсутствие испанца очень плохо на нас сказывается. Но это футбол, и со всеми может случиться такой несчастный случай. Если мы будем терять очки, то отсутствие Кинтаны не должно стать оправданием.  Мы играем на чемпионство».

Также наставник агдамской команды сказал, что, несмотря на соперничество, у него отличные отношения с главным тренером «Габалы» Романом Григорчуком: «У меня прекрасные отношения с Романом Григорчуком. Мы оба являемся тренерами и всегда поддерживаем друг-друга. Судейские ошибки могут быть во всех матчах, но это не должно повлиять на наши хорошие отношения. 19 февраля нас ждет выездной матч с «Габалой». Сейчас в Премьер-лиге сложилась такая ситуация, что все команды играют на победу. Мы можем потерять очки в любом матче. Впереди много туров, поэтому возможное поражение от «Габалы» не будет катастрофой».

На вопрос «Как вы относитесь к тому, что многие говорят о помощи судей «Карабаху», Гурбанов ответил так:  «Работа в такой команде, как «Карабах» является большой ответственностью. С первого дня я старался, чтобы здесь шла правильная работа. Я не думаю, что какой-то азербайджанец захочет очернить имя «Карабаха». Естественно, каждый имеет право на собственное мнение, но мы не обращаем внимания на такие смешные высказывания, а просто продолжаем работать».

В конце главный тренер прокомментировал ситуацию с капитаном команды Рашадом Садыховым, который недавно получил травму: «Рашад является лидером команды. Он уже 15 лет играет в футбол на профессиональном уровне. Если даже его не будет 5 месяцев, то в первом же матче сыграет на высоком уровне. Я всегда ему доверяю. Если он будет готов, то сыграет. Все зависит от него самого».

Мурад Ахундов

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