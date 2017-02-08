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Футбол Азербайджана

Премьер-лига: «Карабах» в пятый раз подряд победил «Зиря» со счетом 2:0 08.02.2017 20:20

Сегодня двумя матчами стартовал 17-й тур Топаз Премьер-лиги по футболу.

Как сообщает Sportbox.az, лидер турнирной таблицы «Карабах» на своем поле принимал «Зиря». Счет на 13-й минуте встречи открыл вингер «Карабаха» Афран Исмаилов. Первый тайм завершился в пользу агдамцев - 1:0. В начале второго тайма «Карабах» вновь огорчил ворота Анара Назирова. Голом отметился Дино Ндлову. Матч завершился со счетом 2:0.

Примечательно, что последние 4 матча между этими командами также завершились со счетом 2:0 в пользу «Карабаха». 

Турнирная таблица:

1. «Карабах» - 39 очков (17 матчей)

2. «Габала» - 38 (16)

3. «Интер» - 29 (16)

4. «Зиря» - 21 (17)

5. «Сумгайыт» - 19 (16)

6. «Кяпяз» - 15 (16)

7. «Нефтчи» - 10 (16)

8. АЗАЛ – 8 (16) 

Мурад Ахундов

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