Сегодня двумя матчами стартовал 17-й тур Топаз Премьер-лиги по футболу.

Как сообщает Sportbox.az, лидер турнирной таблицы «Карабах» на своем поле принимал «Зиря». Счет на 13-й минуте встречи открыл вингер «Карабаха» Афран Исмаилов. Первый тайм завершился в пользу агдамцев - 1:0. В начале второго тайма «Карабах» вновь огорчил ворота Анара Назирова. Голом отметился Дино Ндлову. Матч завершился со счетом 2:0.

Примечательно, что последние 4 матча между этими командами также завершились со счетом 2:0 в пользу «Карабаха».

Турнирная таблица:

1. «Карабах» - 39 очков (17 матчей)

2. «Габала» - 38 (16)

3. «Интер» - 29 (16)

4. «Зиря» - 21 (17)

5. «Сумгайыт» - 19 (16)

6. «Кяпяз» - 15 (16)

7. «Нефтчи» - 10 (16)

8. АЗАЛ – 8 (16)

Мурад Ахундов