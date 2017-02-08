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Футбол Азербайджана

Чудовищная ошибка Инглаба Мамедова в матче «Габала» - АЗАЛ – ВИДЕО 08.02.2017 19:00

Ошибки азербайджанских арбитров после каждого тура «Топаз премьер-лиги» становятся, чуть ли не хитом недели.

Не успел начаться 17 тур, как в первом же матче главный арбитр Инглаб Мамедов допустил просто чудовищную ошибку.

В матче «Габала» - АЗАЛ, при счете 1:0 в пользу хозяев, Инглаб Мамедов не назначил 100%-ый пенальти в ворота габалинского клуба. После исполнения штрафного Рашадом Абдуллаевым мяч явно угодил в руку Даниэлю Суботичу. Причем рука находилась в не естественном положении. Форвард пытался вынести мяч, но ошибся. Свисток арбитра промолчал, и это при счете 1:0.

Теймур Максутов

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