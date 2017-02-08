USD1.8252
EUR1.9489
RUB0.0307
Brent54.60
WTI51.56
Золото2 246.82
S&P 500 Index2 293.08
Nikkei 22518 962.74
Футбол Азербайджана

«Габала» обыгрывает АЗАЛ, и выходит в лидеры 08.02.2017 17:17

Сегодня матчем «Габала» - АЗАЛ стартовал 17-ый тур «Топаз премьер-лиги».

Как сообщает Sportbox.az, игра завершилась не легкой победой хозяев поля. Счет на 64-ой минуте открыл с пенальти Филип Озобич. В этом эпизоде с поля был удален футболист АЗАЛ Омега Робертс. На 93-ей минуте хорватский полузащитник забил второй гол в матче.

Таким образом, «Габала», одержав победу, набрала 38 очков, и, как минимум, до завтрашнего дня обогнала «Карабах». На игру команды вышли в следующих составах:

«Габала»: Дмитрий Безотосный, Воислав Станкович, Рашад Садигов (к), Ника Квеквескири, Руслан Гурбанов, Джавид Гусейнов, Виталий Вернидуб, Филип Озобич, Даниэль Суботич, Теллур Муталлимов, Урфан Аббасов.

АЗАЛ: Агиль Мамедов, Камиль Гусейнов, Руслан Амирджанов, Омега Робертс, Эмин Джафаргулиев (к), Ильгар Алекперов, Рашад Абдуллаев, Эльнур Сулейманов, Аркадий Гальперин, Нугзар Квиртия, Роял Наджафов.

Теймур Максутов

171количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Блогер Александр Лапшин доставлен в Баку из Минска - ФОТО - ВИДЕОСчастливый Барак Обама отдыхает на островах в компании миллиардера - ВИДЕОВ Индии подросток умер, пытаясь поцеловать кобру ради селфи - ФОТО4 главные причины, почему экстрадиция Лапшина – это хорошая новостьЖириновский: Великая Белоруссия отдала русского Лапшина на растерзание в БакуБурак Озчивит и Фахрия Эвджен переживают кризис в отношениях – ФОТОВ Баку задержаны африканцы, «разводившие» доверчивых людей обещаниями легко заработать тысячи долларов - ФОТОФеридэ Ибрагимова о любимой футбольной команде, общественном мнении и запретном плоде – ФОТОApple отзовет почти сто тысяч смартфонов из-за критической ошибкиПранк дня: реакция жителей Баку на парня, прилюдно обижающего и кричащего на девушку - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

8 февраля18:04 Курс маната к доллару на четверг, 9 февраля17:54 В Баку прошло заседание рабочих групп Национального Координационного совета по устойчивому развитию - ФОТО17:48 Изменяется путь следования одного из автобусных маршрутов BakuBus – КАРТЫ17:40 Акция протеста проходит перед посольством Беларуси в Армении – ФОТО17:24 БФ «ХЭППИ» проводит акцию «Поможем Мураду Гумбатову» – ФОТО17:17 «Габала» обыгрывает АЗАЛ, и выходит в лидеры17:16 Всемирный банк выделил BOTAS кредит на $400 млн на TANAP17:08 В Баку автомобиль свадебного кортежа совершил серьезное ДТП, есть пострадавшие – ВИДЕО17:05 Баку выступает против политизации вопроса экстрадиции блогера Лапшина в Азербайджан16:59 Эрдоган: Конституционный референдум - не преждевременный, а запоздалый шаг16:44 Молдова заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сферах транспорта и приватизации16:32 Посол: Азербайджан - стратегический партнер Чехии в сфере энергопоставок16:23 Жена блогера Лапшина посетила российское посольство в Минске16:15 Мевлют Чавушоглу: В Ракке нужно задействовать спецназ стран региона16:10 Вынесен приговор помощнице Ильхамы Гулиевой