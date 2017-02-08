Сегодня матчем «Габала» - АЗАЛ стартовал 17-ый тур «Топаз премьер-лиги».

Как сообщает Sportbox.az, игра завершилась не легкой победой хозяев поля. Счет на 64-ой минуте открыл с пенальти Филип Озобич. В этом эпизоде с поля был удален футболист АЗАЛ Омега Робертс. На 93-ей минуте хорватский полузащитник забил второй гол в матче.

Таким образом, «Габала», одержав победу, набрала 38 очков, и, как минимум, до завтрашнего дня обогнала «Карабах». На игру команды вышли в следующих составах:

«Габала»: Дмитрий Безотосный, Воислав Станкович, Рашад Садигов (к), Ника Квеквескири, Руслан Гурбанов, Джавид Гусейнов, Виталий Вернидуб, Филип Озобич, Даниэль Суботич, Теллур Муталлимов, Урфан Аббасов.

АЗАЛ: Агиль Мамедов, Камиль Гусейнов, Руслан Амирджанов, Омега Робертс, Эмин Джафаргулиев (к), Ильгар Алекперов, Рашад Абдуллаев, Эльнур Сулейманов, Аркадий Гальперин, Нугзар Квиртия, Роял Наджафов.

Теймур Максутов