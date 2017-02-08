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Футбол Азербайджана

Бывший тренер сборной Азербайджана уволен за избиение футболистов 08.02.2017 15:45

Бывший тренер юношеской сборной Азербайджана по футбол Николай Адам и его помощник Этибар Ибрагимов уволены из сборной Индии. 

Как передает Sportbox.az со ссылкой на Indian Express, Адам с 2015 года тренировал сборную Индии U-17. Сообщается, что контракт был разорван по обоюдному согласию, не вдаваясь в подробности. Однако известно, что недавно футболисты сборной написали письмо в Федерацию Футбола Индии, в котором обвиняли Адама в избиении. Федерация немедленно начала разбирательство и сегодня сообщила о прекращении работы с Адамом и Ибрагимовым.

Под руководством Адама юношеская сборная Индии провела 26 матчей, проиграв в 19-и из них. Также сообщается, что тренеру была выплачена компенсация в размере 4 млн. рупий (60 тыс. долларов США).

Отметим, что в 2011-2015 гг. Адам работал в Азербайджане. В 2014-м году юношеская сборная U-19 под его руководством пробилась в элитный раунд чемпионата Европы.

Мурад Ахундов

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