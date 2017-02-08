Форвард «Нефтчи» Даниэль Сеговиа дал интервью официальному сайт клуба.

Как сообщает Sportbox.az, испанский форвард отметил, что хочет принести команде максимальную пользу.

- Вам уже удалось привыкнуть к новой команде, новой атмосфере?

- Я уже полностью привык к новой атмосфере. Меня в «Нефтчи» все устраивает. Партнеры по команде тепло приняли меня в коллектив, за что я им очень благодарен. Руководство и тренерский штаб прекрасно меня понимают. Теперь дело за тем, чтобы радовать болельщиков и забивать голы.

- Как оцениваете свое состояние на данном этапе?

- Естественно, что оно не идеальное, учитывая, что мне приходилось тренироваться некоторое время без команды. Но форму я не растерял. Думаю, что для набора оптимальных кондиций мне нужно еще 5-6 дней.

- А для первого гола?

- Для того, чтобы забить гол, необязательно быть готовым на все сто процентов. Надо просто оказаться в нужное время и в нужном месте.

- За место в основном составе вы будете бороться с Уго Баргасом. Но конкуренция, похоже, не влияет на ваши прекрасные отношения.

- У меня со всеми ребятами хорошие отношения, и с Уго, в том числе. Я буду только рад, если он будет постоянно забивать. Для меня главное, чтобы команда побеждала. Конечно, я тоже хочу быть полезен «Нефтчи», и думаю, что наша с ним конкуренция пойдет на пользу всей команде. Играть будет тот, кто будет лучше готов.

Теймур Максутов