Российский тренер Ринат Билялетдинов сказал, что интересно было бы поработать в других странах, в частности в Азербайджане.

«Уже дней 10, смотрю на местный футбол в Латвии, подмечаю для себя какие-то моменты, - передает Sportbox.az со ссылкой на «Спорт-Экспресс» слова Билялетдинова. - Приехал по приглашению друзей из юрмальского «Спартака». Возглавить команду? Пока рано об этом говорить. Чтобы договориться, необходимо согласие двух сторон.

Мне интересно наблюдать за футболом в других странах. Я с удовольствием поехал бы и в Грузию, и в Азербайджан. Интересно сравнить с российским футболом».

Отметим, что последним местом работы Рината Билялетдинова был казанский «Рубин».

Мурад Ахундов