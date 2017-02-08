Полузащитник сборной Азербайджана Руслан Абышов стал звездным послом Игр Исламской солидарности, которые пройдут в Баку в мае.

Как сообщает Sportbox.az, на пресс-конференции, посвященной данному событию, Руслан Абышов также заявил, что у него есть желание сыграть на играх.

Как известно, в соревнованиях по футболу выступят восемь сборных, в которые могут быть привлечены футболисты до 23 лет. Одновременно, как и на Олимпийских играх, каждая команда имеет право воспользоваться услугами трех футболистов, старше данного возраста.

Руслан Абышов, говоря о возможности сыграть на Исламских играх, ответил, что у него есть желание попасть в сборную Азербайджана. «Если меня выберут, постараюсь помочь сборной».

Футболист сборной Азербайджана также отметил, что постарается участвовать на всех мероприятиях в рамках Игр Исламской солидарности, как посол. «Это большая ответственность для меня, как для спортсмена, и как для гражданина. Надеюсь, наши спортсмены порадуют нас большим количеством золотых медалей».

Фарида Расулова