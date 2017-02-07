Гянджинский «Кяпяз» неудачно начал третий круг «Топаз премьер-лиги», потерпев два поражения кряду.

Как сообщает Sportbox.az, в интервью официальному сайту клуба, камерунский форвард «Кяпяза» Жельен Эба высказал свое мнение о причинах неудачи.

«Нас разочаровали такие результаты на старте. Это не связано с тем, что мы провели сборы в Баку. Напротив, мы прошли хорошую подготовку, и понимали, что они дадут пользу во второй половине чемпионата. Мы хорошо поработали, и обидно, что третий круг начался так неудачно.

У нас есть цели, поэтому мы должны набрать как можно больше очков. В первой половине сезона мы потеряли слишком много очков. К нам присоединились новые игроки, которым было нужно время для адаптации. Считаю ,что у нас сильный состав. Мы должны оправдать возложенные на нас надежды. Поэтому надо выходить из кризиса».

Теймур Максутов