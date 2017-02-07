USD1.8769
EUR2.0102
RUB0.0319
Brent55.85
WTI53.12
Золото2 302.49
S&P 500 Index2 292.56
Nikkei 22518 931.91
Футбол Азербайджана

Жульен Эба: «Нас разочаровали такие результаты на старте» 07.02.2017 12:39

Гянджинский «Кяпяз» неудачно начал третий круг «Топаз премьер-лиги», потерпев два поражения кряду.

Как сообщает Sportbox.az, в интервью официальному сайту клуба, камерунский форвард «Кяпяза» Жельен Эба высказал свое мнение о причинах неудачи.

«Нас разочаровали такие результаты на старте. Это не связано с тем, что мы провели сборы в Баку. Напротив, мы прошли хорошую подготовку, и понимали, что они дадут пользу во второй половине чемпионата. Мы хорошо поработали, и обидно, что третий круг начался так неудачно.

У нас есть цели, поэтому мы должны набрать как можно больше очков. В первой половине сезона мы потеряли слишком много очков. К нам присоединились новые игроки, которым было нужно время для адаптации. Считаю ,что у нас сильный состав. Мы должны оправдать возложенные на нас надежды. Поэтому надо выходить из кризиса».

Теймур Максутов

281количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
SOS: Как вы относитесь к добрачной совместной жизни в Азербайджане? - ВИДЕОКто он - сельский учитель, «взорвавший» своим поступком соцсети? - ФОТОВо время мощного извержения вулкана в Баку столб огня поднялся на 300 метров - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОПохороны героя. Последний путь Чингиза Гурбанова – ФОТОРЕПОРТАЖИстория с хорошим концом. Как брошенный умирать «ребенок-колдун» обрел счастье в новой семье – ФОТО - ВИДЕОАрабский бизнесмен сделал Бураку Озчивиту и Фахрие Эвджен очередное миллионное предложение – ФОТОШехид Чингиз Гурбанов похоронен в родном Гусаре – ФОТО – ОБНОВЛЕНОЖириновский призывает договориться с Трампом по восстановлению СССР – ВИДЕОФримен, «армуды» и лайнер: Оскароносный актер стал новым лицом Turkish Airlines - ФОТО – ВИДЕОДвижение по кругу «20 Января» предлагается кардинально изменить – ФОТО - ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ

НОВОЕ НА САЙТЕ

7 февраля13:39 Подробности о расширении дороги: Сохранится ли памятник Хатаи и что создадут на месте парка? - ФОТО13:28 Мэтью Брайза: Захват заложников в Ереване воспрепятствовал возвращению Азербайджану двух оккупированных районов13:17 Аукцион Центробанка Азербайджана: манат укрепился13:02 Посольство Ирана расследует информацию о намерении сепаратистов выступить с гастролями в ИРИ12:55 Азербайджан и ЕС начинают переговоры по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве12:49 Азербайджан под покровом снега: выставка зимних пейзажей – ФОТО12:44 Азербайджан и Турция проведут товарищескую встречу12:39 Жульен Эба: «Нас разочаровали такие результаты на старте»12:37 Во время мощного извержения вулкана в Баку столб огня поднялся на 300 метров - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО12:33 Тельман Исмайлов: «Я был приглашен домой к Трампу»12:26 Карабахские сепаратисты собираются с гастролями в Иран - ФОТО12:15 Сын Николаса Кейджа арестован за пьяные гонки с полицией – ФОТО12:11 Деннис Саммут: Если в России кто-то думает, что Трамп поддержит воссоздание СССР, им остается только мечтать об этом…11:59 Расширяется одна из оживленных дорог Баку - ФОТО – ВИДЕО11:55 В БВШН подвели итоги очередного проекта Фонда молодежи - ФОТО