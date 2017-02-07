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Футбол Азербайджана

ФК «Габала» жестко ответила тренеру «Нефтчи» 07.02.2017 09:43

ФК «Габала» выступила с официальным заявлением для общественности.

Как сообщает Sportbox.az, в заявлении был дан ответ на высказывания тренера «Нефтчи» Александра Дериберина в адрес Романа Григорчука. Напомним, что в матче 16 тура «Топаз премьер-лиги» между «Габалой» и «Нефтчи» произошел инцидент между Романом Григорчуком и помощником главного тренера «нефтяников» Дерибериным. Также после матча наставник «Нефтчи» заявил СМИ, что Роману Григорчуку следовало бы снять с головы корону.

«Мы с большим удивлением и сожалением встретили высказывание тренера «Нефтчи» Александра Дериберина о главном тренере «Габалы» Романе Григорчуке. Именно тренер «Нефтчи» был причиной инцидента. Учитывая, что Дериберин является помощником главного тренера, он не должен в какой бы то ни было форме высказать свое недовольство, и демонстрировать агрессивное поведение по отношению к главному тренеру соперника.

Но вместо этого, данный человек решил вмешаться в диалог нашего главного тренера с арбитром, что создано напряженность. Роман Григорчук всегда с уважением относится к сопернику. Дериберин же, видимо, хочет привлечь внимание к себе. Иначе сложно объяснить его поведение, а также высказывания после матча. Каждый, кто смотрел за игрой, видел, что именно его жесты стали причиной конфликта.

Учитывая прекрасные отношения главных тренеров двух главных тренеров, такое отношение Дериберина по отношению к Роману Григорчуку недопустимо.

Недопустимы и его высказывания после матча. Надеемся, что в будущем Дериберин не будет выяснять, на чьей голове есть или нет короны, а привлечет внимание своими результатами».

Теймур Максутов

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