Бывший футболист «Нефтчи» бразилец Дэнилсон Перейра рассказал о своей короткой карьере в Азербайджане.

«Я играл в «Гранаде Б» и уже собирался подняться до основной команды, но в тот момент оказался в Азербайджане, - передает Sportbox.az со ссылкой на Notícias do Dia слова футболиста. – До моего прихода команда уже покинула Лигу Европы. В Азербайджане футбол и менталитет очень отличаются. Там я съел мясо лягушки, думая, что это курица. Я не смог адаптироваться и несмотря на контракт, вернулся в Бразилию».

Стоит отметить, что Дэнилсон перешел из «Гранаду» в «Нефтчи» в августе прошлого года, но уже через 3 месяца покинул стан бакинцев.

Мурад Ахундов