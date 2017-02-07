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Футбол Азербайджана

«Пытаться исправить ошибку ошибкой – старая традиция азербайджанских судей». Эркин Ибрагимов против Хагани Мамедова 07.02.2017 15:08

Глава Судейского комитета АФФА Хагани Мамедов и футбольный эксперт Эркин Ибрагимов стали гостями передачи «Futbol Saati» на Xezer Tv.

Как сообщает Sportbox.az, в этом сезоне, чуть ли не после каждого тура премьер-лиги, футбольная общественность ждет у экранов Хагани Мамедова. В прошедшем туре на матче «Габала» - «Нефтчи» (1:0), судейская бригада во главе с Фаризом Юсифовым допустила грубую ошибку, засчитав гол хозяев поля, забитый в эпизоде с явным офсайдом.

На сей раз Хагани Мамедов не стал выгораживать арбитра. Эркин Ибрагимов на своей странице в социальной сети Фейсбук разместил пост, в котором говорится о том, что признал и не признал Хагани Мамедов.

1) В эпизоде с голом, офсайд должен был видеть главный арбитр Фариз Юсифов, а не лайсмен. Следовательно, наказание ждет его. 

2) Добавить ко второму тайму всего лишь две минуты – футбольная несправедливость. Как минимум, в игре было 4 замены. Почему Фариз Юсифов добавил так мало? Значит ли это, что он хотел поскорее завершить матч? Хагани Мамедов согласиться с претензиями.

Что не признал Хагани Мамедов:

1) Для кого-то это может показаться мелочью, но почему Фариз Юсифов не показал Руслану Абышову вторую желтую карточку. Пытаться исправить ошибку ошибкой – старая традиция наших судей. Хагани Мамедов же пытался оправдать арбитров тем, что в игре были ошибку в пользу обеих сторон.

2) Хагани Мамедов не признал ошибку Орхана Мамедова, который в игре АЗАЛ - «Карабах», удалил с поля Садио Тоункару. Если с первой желтой карточкой можно согласиться с судьей, и допустить, что футболист АЗАЛ выругался, то второй карточки точно не было. У меня возникло ощущение, что арбитр специально удалил самого опасного игрока хозяев поля.

Хагани Мамедов пытался доказать обратное, но не вышло. Голкипер неприкасаем только во вратарской, а не в штрафной площадке. Это был игровой эпизод. Понятное дело, что АЗАЛ не способен противостоять «Карабаху», но такие ошибки наводят на мысли о корысти или заказе.

Теймур Максутов

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