Сегодня состоялось очередное собрание Дисциплинарного Комитет АФФА.

Как передает Sportbox.az со ссылкой на сайт ПФЛ, на собрании обсуждались матчи 16-го тура Топаз Премьер-лиги. По итогам заседания были приняты следующие решения:

АЗАЛ – «Карабах»

В конце первого тайма футболист хозяев поля Садио Тоункара получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Футболист пропустит ближайшую игру, а клуб оштрафован на 200 манатов.

«Габала» - «Нефтчи»

В этом матче в составе «Габалы» 4 футболиста получили предупреждения. Клуб оштрафован на 800 манатов.

На 90+1-й минуте главный тренер «Габалы» Роман Григорчук и тренер «Нефтчи» Александр Дереберин нарушили правила технической зоны. Оба наставника получили дисквалификацию на 1 матч. «Нефтчи» оштрафован на 800 манат, а «Габала» на 1600, так как это уже второй подобный случай.

«Зиря» – «Кяпяз»

Оба клуба оштрафованы на 800 манат из-за множества желтых карточек.

На 28-й минуте встрече полузащитник «Зиря» Сезар Меза Колли получил прямую красную карточку и был удален с поля. В связи с этим, он получает двухматчевую дисквалификацию, а клуб должен заплатить 1600 манатов.

Мурад Ахундов