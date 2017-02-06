АЗАЛ провел 350-ый матч в премьер-лиге.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на ПФЛ, юбилейная игра состоялась в рамках 16 тура «Топаз премьер-лиги». Подопечные Тарлана Ахмедова на своем поле уступили «Карабаху» (1:2).

Из 350 проведенных игр 127 завершились победой АЗАЛ, 102 раза была зафискирована ничья, 121 раз поражение. Разница голов в пользу АЗАЛ – 347 против 359.

Дебют в премьер-лиге состоялся в сезоне 2005/06. В течение 13 чемпионатов АЗАЛ также выступал как «Олимпик», затем «Олимпик-Шувалан».

Теймур Максутов