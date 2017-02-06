Главный тренер «Кяпяза» Шахин Диниев прокомментировал второе поражение команды подряд после зимней паузы.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, наставник гянджинцев отметил, что они не они не смогли прийти в себя после поражения от «Интера».

«После такой игры необходимо время, чтобы понять, что верно, а что нет. Мы должны проанализировать эту игру. Мы 90 минут играли в атаке, но один гол свел на нет наши усилия. Мы старались забить гол ударами с дальней дистанции, но не вышло. Команда, оставшаяся в меньшинстве, с физической и психологической точки зрения играет лучше. Мы же торопились. Мы нуждаемся в мастеровитых футболистах, которые могли бы прорвать оборону команды, полностью отошедшей назад. Таких игроков у нас мало. Поэтому мы так мало забиваем. Я не хочу кого-то винить, так как ответственность несу я сам. Мы потерпели второе обидное поражение. Мы этого не заслуживали. После поражения «Интеру» мы не смогли прийти в себя. Команда должна сама выйти из ямы, в которую угодила».

Теймур Максутов