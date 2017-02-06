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Футбол Азербайджана

«Трансферный тупик». Где продолжит карьеру некогда лучший футболист Азербайджана 06.02.2017 18:28

Сегодня известный азербайджанский журналист Эркин Ибрагимов на своей странице в социальной сети Фейсбук написал критику в адрес Вагифа Джавадова, который в своем интервью 3-го февраля сказал, что ведет переговоры с турецкими и российскими клубами:

«В Турции трансферное окно закрывается 31-го января. В отличие от Азербайджана в соседней стране нельзя регистрировать футболистов после этой даты, если даже они являются свободными агентами. Отсюда вывод, что Джавадов не ведет переговоры ни с одним клубом из Турции. Это старая тактика азербайджанских футболистов – они передают «месседж» азербайджанским клубам, говоря о предложениях из-за границы, мол, могу уйти, но могу еще и остаться. Кому нужны эти сказки? Кого-то можно обмануть этими словами, но, максимум на 40 дней».

Sportbox.az решил узнать мнение и самого Вагифа, который сейчас тренируется по индивидуальной программе. На вопрос нашего корреспондента Джавадов ответил, что скоро все узнают, где он продолжит карьеру: «Конкретно ничего не могу вам сказать. Все проясниться на днях. Я пока не решил, где буду продолжать карьеру. Я свободный агент, могу заключить контракт с любым клубом. Что касается правил регистрации игроков в Турции, то Эркину Ибрагимову виднее. Я же сосредоточен пока на себе. Есть варианты с Турцией и Россией, но не могу назвать имена команд. Есть еще вариант, что останусь в Азербайджане. Но никаких переговоров с азербайджанскими клубами пока не веду. Вы на днях узнаете, где я продолжу карьеру».

К сожалению, некогда лидер сборной Азербайджане, которому скоро исполнится 28, остался без клуба. Он был в «Твенте» Стива Макларена, в «Карабахе» Гурбана Гурбанова, в «Интере» Кахабера Цхададзе, в «Габале» Григорчука, но нигде не мог закрепиться и стать лучшим. Именно с «Твенте» начался «кошмар Джавадова», который продолжается до сих пор и, можно сказать, достиг апогея. «Страшный сон сборной России» сейчас сам не знает, где продолжит карьеру. В той же самой России? Недавно говорили об интересе тульского «Арсенала» к нашему герою. В России трансферное окно закрывается 25-го февраля. Это и есть последний шанс Вагифа вернуться на «большую сцену».

Мурад Ахундов 

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