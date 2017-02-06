Вчера в судостроительном заводе в поселке Биби-Эйбат скончался бывший футболист «Нефтчи» Эльшан Гасанов.

Как сообщает Sportbox.az, он работал капитаном в одном из кораблей и скончался во время сна. Эльшан Гасанов был профессиональным футболистом и играл в Высшем дивизионе чемпионата СССР в составе «Нефтчи». В сезоне 1984 года бывший защитник сыграл 9 матчей за основную команду «Нефтчи», а спустя год вышел на поле 8 раз.

По завершению карьеры, Гасанов работал тренеров в клубе «Автомобильчи», но после развала команда бросил футбол и работал моряком.

Мурад Ахундов