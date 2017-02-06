Нападающий «Зиря» Нурлан Новрузов отметился юбилейным голом.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на ПФЛ, мяч в ворота «Кяпаза» в игре 16-го тура «Топаз премьер-лиги» стал для форварда 25-м в чемпионате. Кроме того, Новрузов открыл счет своим голам в текущем сезоне. Юбилейный гол был отмечен в 114-м матче футболиста в национальном первенстве. В частности, в составе «Зиря» нападающий забил четвертый мяч, в рядах «Бакы» отметился 20 голами в 60 играх, а в составе «Сумгайыта» отличился единожды в 15 поединках.

Таким образом, Нурлан Новрузов стал уже 106-м футболистом, забившим 25 и более мячей в азербайджанском чемпионате. Сейчас он делит в этом списке 97-106 позиции в списке бомбардиров. Напомним, что первый свой гол в национальном первенстве этот нападающий забил еще в сезоне 2011/12, когда 7 марта 2012 года отличился в домашнем матче «Бакы» против «Нефтчи» (1:3).

Теймур Максутов