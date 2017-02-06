Капитан «Сумгайыта» Вургун Гусейнов провел юбилейный матч в чемпионате Азербайджана.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на ПФЛ, встреча против «Интера» в 16-м туре «Топаз премьер-лиги» (2:2) стала для защитника 100-й в составе «горожан». В этих встречах Гусейнов не забил ни одного гола.

Напомним, что бывший защитник сборной Азербайджана выступает за сумгайытцев с сезона 2013/14. В том чемпионате он отыграл 22 матча, в следующем 29 встреч, а в последующих – 33 и 16 (сезон продолжается). Таким образом, Вургун Гусейнов является третьим футболистом в истории клуба, проведшим 100 и более голов. На данный момент от отстает по этому показателю лишь от Славика Алхасова (126) и Бахтияра Гасанализаде (105).

Также напомним, что за сумгайытскую команду Вургун Гусейнов дебютировал 14 августа 2013 года, в домашнем матче с «Хазар-Лянкяраном» (1:1).

Теймур Максутов