Швейцарский нападающий Даниэль Суботич, который вернулся в «Габалу» спустя 2,5 года, в интервью официальному сайту клуба рассказал о своем удачном дебюте, где его гол принес минимальную победу над «Нефтчи».

«Матч получился тяжелым, - передает Sportbox.az слова Суботича. – Несмотря на это, мы смогли победить. Мой гол принес 3 очка команде, но для меня успех команды является важнее. Я выхожу на каждый матч с целью поразить ворота. Я вернулся в «Габалу», чтобы помочь команде достичь чемпионского титула. Поэтому гол в первом же матче считаю успехом».

Даниэль Суботич также сравнил нынешний сезон Топаз Премьер-лиги с сезоном 2013-2014: «Я вернулся в «Габалу» спустя два с половиной года. Несмотря на изменения в составе, дух остался прежним. Но сейчас лидеров в команде больше. Присутствие Рашада Садигова и Джавида Гусейнова делает нас сильнее».

Мурад Ахундов