Полузащитник сборной Азербайджана и «Габалы» Джавид Гусейнов дал интервью Qafqazinfo.

Как сообщает Sportbox.az, в интервью Джавид рассказал о подробностях своего заключения.

- Что поменялось в вашей жизни после заключения?

- Очень многое. Поменялись мои взгляды на жизнь.

- Вы обвинялись в смерти Расима Алиева. Было много разных версий. Расскажите, что же произошло?

- Все произошло в одно мгновенье. Не понял, как вообще это случилось. Я не такой человек, чтобы обижать кого-то. В тот день я был дома, с родственниками. В этот момент мне написал Эльшан и послал то, что писали в Фейсбуке. Я прочитал и посмеялся. Сказал, чтобы он не обращал внимание. Журналисты могут многое писать. Он же ответил, что это его личное дело, так как Расим выругался. Я не знал, что они разговаривали друг с другом. Однако, увидев, что Эльшан очень нервный, я взял номер Расима. Первый раз в жизни я звонил журналисту.

Мы поговорили достаточно дружелюбно. Я ему лишь сказал, что если он считает меня невоспитанным, то может спросить обо мне у соседей, в школе, товарищей по команде. Ведь это не правда. На видео четко видно, что я ударил кулак об кулак. Это не было не пристойным жестом. Расим меня понял, и сам сказал, что приносит извинения. Есть запись разговора. Мы нормально попрощались.

После этого я позвонил Эльшану, и сказал, что вопрос закрыт, и ему не стоит вмешиваться. После этого пошел на тренировку. После тренировки менеджер команды сказал, что Эльшан и друзьями избили Расима. Я не понял, кто кого позвал на встречу и что там произошло. Но сразу же поехал в больницу. Когда я спросил у Расима, что произошло, он ответил, что Эльшан просто позвал его попить чай, но когда он пришел, их было пять человек.

Он также сказал, что потерялся его телефон и кошелек. Эльшан же сказал, что он просто один раз ударил его и все. А также поклялся, что не брал ничего. Меня очень разозлило это. Когда я уходил, то в больницу пришли полицейские. Я подумал, что кто виноват, тот понесет наказание.

Но когда мы ехали в Габалу на игру с «Карабахом» меня сначала вызвали на допрос, а на следующий день арестовали.

- Насколько вы считаете себя виноватым?

- Человек всегда думает, есть ли его вина в чем-то, в какой-то мелкой детали? Я много думал, в чем виноват. Я не вижу своей вины. Эльшан не живет рядом со мной, чтобы я мог его контролировать. Я поговорил с Расимом. Мы друг друга поняли. Я запретил Эльшану вмешиваться в это дело. В чем моя вина?

- Вы встречались с Эльшаном после произошедшего?

- Мы встретились в полицейском участке. Он сидел передо мной и плакал. Говорил, что загубил мою жизнь. В этой ситуации я пострадал больше остальных. Я слышал, что писали «Джавид посла ребят, чтобы убить Расима». Поверьте, я не настолько узко мыслящий человек.

- Кто вас поддерживал, пока вы были в тюрьме, кто вспоминал?

- Такие случаи – это испытание. Видимо, так было суждено. Я его выдержал. Те, кто был рядом, знают. Футболисты, друзья приходили ко мне, за что я им благодарен.

- Наверняка, самым тяжелым было не видеть детей?

- 4 месяца я терпел, но потом не смог. Дочка спрашивала меня, что это за место. Я говорил, что работаю. Не хотел, чтобы она поняла, где я. Я очень люблю свою дочку, хотя у меня есть и сын. Это не зависит от меня.

- Вас критиковали за то, что вы не посетили семью Расима после того, как вышли на свободу.

- Это не верное понятие. В суде я неоднократно говорил матери Расима, просто послушайте наш с ним разговор, и вы сами все поймете. Ведь мы поговорили по-дружески, и так же попрощались. Если у Эльшана с друзьями были другие мысли, что я мог сделать? Но они говорили, что Джавид должен быть арестован, виноват он или нет. Я был главной целью.

Моя дядя ездил домой к Расиму. Я просто хотел, чтобы меня выслушали. Я все рассказал в суде. Не осталось никаких непонятных моментов. Было очевидно, что я не виновен. Но они сделали все, чтобы я сгнил в тюрьме. В таком случае, почему я должен был идти к ним? Я не могу согласиться с тем, что они сделали, даже не выслушав меня.

- Тренировались ли вы, находясь в заключении?

- 10 месяцев я не мог тренироваться. Последние 4 месяца появилась возможность.

- Были ли вы у Эльшана Исмайлова?

- Нет.

Подготовил Теймур Максутов