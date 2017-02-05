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Футбол Азербайджана

Лидер «Карабаха» выбыл до конца сезона 05.02.2017 15:12

Футбольный клуб «Карабах» не сможет воспользоваться услугами своего лучшего полузащитника

Как передает Sportbox.az, один из ведущих игроков команды Дани Кинтана пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы. В матче 16-го тура с АЗАЛ Кинтана получил травму в первом тайме и покинул поле. После обследования выяснилось, что у футболиста перелом коленных суставов. Ожидается, что испанский полузащитник приступит к тренировкам через 6 месяцев.

Стоит отметить, что Кинтана был бомбардиром команды в сезоне 2015-2016. 

Мурад Ахундов

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