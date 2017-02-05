Футбольный клуб «Карабах» не сможет воспользоваться услугами своего лучшего полузащитника

Как передает Sportbox.az, один из ведущих игроков команды Дани Кинтана пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы. В матче 16-го тура с АЗАЛ Кинтана получил травму в первом тайме и покинул поле. После обследования выяснилось, что у футболиста перелом коленных суставов. Ожидается, что испанский полузащитник приступит к тренировкам через 6 месяцев.

Стоит отметить, что Кинтана был бомбардиром команды в сезоне 2015-2016.

Мурад Ахундов