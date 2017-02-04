Сегодня проходят два матча в Топаз Премьер-лиге, после которых завершится 16-й тур.

Как сообщает Sportbox.az, в 14:00 взял старт матч в Зиря, где местная команда принимала «Кяпяз». В этой встрече «Зиря» одержала минимальную победу со счетом 1:0. Единственный мяч забил форвард бакинцев Нурлан Новрузов. Примечательно, что команда выиграла в меньшинстве. На 28-й минуте лидер «Зиря» Сезар Меза Колли получил красную карточку. В концовке матча главный арбитр Эльвин Аскеров удалил с поля футболиста гостей Ренана Сильву.

В заключительном матче же встретятся «Сумгайыт» и «Интер». Эта игра начнется в 16:30.

14:00. «Зиря» - «Кяпяз» - 1:0. Матч завершился.

Гол: Нурлан Новрузов, 37 (1:0)

Удаление: Меза Колли, 28; Сильва, 90+4.

Зиря. Стадион спорткомплекса.

Главный арбитр – Эльвин Аскеров

16:30. «Сумгайыт» - «Интер»

Сумгайыт. «Капитал Банк Арена».

Главный арбитр – Ингилаб Мамедов

Турнирная таблица:

Карабах» - 36 очков (16 матчей)

«Габала» - 35 (16)

«Интер» - 28 (15)

«Зиря» - 21 (16)

«Сумгаит» - 18 (15)

«Кяпяз» - 15 (15)

«Нефтчи» - 10 (16)

АЗАЛ – 8 (16)

Мурад Ахундов