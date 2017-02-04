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Футбол Азербайджана

Премьер-лига: «Зиря» одержала победу над «Кяпязом», «Сумгайыт» и «Интер» в ожидании - ОБНОВЛЕНО 04.02.2017 16:29

Сегодня проходят два матча в Топаз Премьер-лиге, после которых завершится 16-й тур.

Как сообщает Sportbox.az, в 14:00 взял старт матч в Зиря, где местная команда принимала «Кяпяз». В этой встрече «Зиря» одержала минимальную победу со счетом 1:0. Единственный мяч забил форвард бакинцев Нурлан Новрузов. Примечательно, что команда выиграла в меньшинстве. На 28-й минуте лидер «Зиря» Сезар Меза Колли получил красную карточку. В концовке матча главный арбитр Эльвин Аскеров удалил с поля футболиста гостей Ренана Сильву. 

В заключительном матче же встретятся «Сумгайыт» и «Интер». Эта игра начнется в 16:30. 

14:00. «Зиря» - «Кяпяз» - 1:0. Матч завершился. 

Гол: Нурлан Новрузов, 37 (1:0)

Удаление: Меза Колли, 28; Сильва, 90+4. 

Зиря. Стадион спорткомплекса.

Главный арбитр – Эльвин Аскеров

16:30. «Сумгайыт» - «Интер»

Сумгайыт. «Капитал Банк Арена».

Главный арбитр – Ингилаб Мамедов

Турнирная таблица: 

Карабах» - 36 очков (16 матчей)
«Габала» - 35 (16)
«Интер» - 28 (15)
«Зиря» - 21 (16)
«Сумгаит» - 18 (15)
«Кяпяз» - 15 (15)
«Нефтчи» - 10 (16)
АЗАЛ – 8 (16)

Мурад Ахундов

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