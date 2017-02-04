Главный тренер молодежной команды СДЮСШОР «Зенит» Борис Рапопорт прокомментировал возможный переход Рамиля Шейдаева в тульский «Арсенал».

«Теперь Шейдаев ─ легионер, ─ передает Soprtbox.az со ссылкой на «Спорт день за днем» слова Рапопорта. ─ Это уже негативно на нем отразится, если решит вернуться в Россию. Он потерял в «Трабзонспоре» почти год, из-за того что толком не играл. В каком Рамиль состоянии неизвестно. Но его данные позволяют ему играть на высоком уровне. Тульскому «Арсеналу» Шейдаев сможет помочь. Его потенциал позволяет забивать голы, а это команде и нужно».

На вопрос «не жалеет ли Шейдаев о смене гражданства» Рапопорт ответил так: «Если даже и так, он никогда в этом не признается. Мне кажется, он пожалел. Впрочем, в мире все меняется. Деньги выходят на первый план, футбол отходит на второй. С Алексеем Миранчуком похожая ситуация, как я понял. В наше время приоритеты были другие, да и воспитываем мы иначе. Возможно, где-то допустили ошибку. Но за три года в «Зените» Шейдаев здорово изменился. Нынче очень торопятся предлагать молодым игрокам высокооплачиваемый контракт. Мне кажется, нужно давать деньги при попадании в основной состав».

Мурад Ахундов