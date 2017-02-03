Новость о том, что председатель Наблюдательного Совета «Нефтчи» Чингиз Абдуллаев покинул свой пост, не соответствует действительности.

Об этом Sportbox.az сообщила пресс-служба Наблюдательного Совета клуба: «Информация о том, что Чингиз Абдуллаев покинул свой пост, не соответствует действительности. Он продолжает свою работу. Абдуллаев участвовал на последнем собрании Наблюдательного Совета, и впредь будет занимать этот пост. К сожалению, некоторые люди хотят выдавать желаемое за действительное. Не удивительно, что такая дезинформация распространилась за день до важной встречи с «Габалой».

Мурад Ахундов