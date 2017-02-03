Арбитражный суд Нижегородской области признал «Волгу» банкротом и взыскал с нее около 10 миллионов рублей по иску коммерческой организации «Сапфир».

Как передает Sportbox.az со ссылкой на ТАСС, «Волга» снялась с первенства России в июне 2016 года. Решение связано с невозможностью обеспечить деятельность клуба и одновременно выплачивать долги перед иностранными агентами игроков, контракты с которыми были подписаны в 2010-2011 году.

Напомним, что за «Волгу» выступал азербайджанский футболист Вагиф Джавадов. Он перешел в нижегородскую команду летом 2011 года и покинул клуб через 6 месяцев.

Мурад Ахундов