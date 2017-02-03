Сегодня стартовал XVI тур Топаз Премьер-лиги.
Как сообщает Sportbox.az, в первом матче тура «Карабах» одержал гостевую победу над АЗАЛ со счетом 2:1.
Во втором же матче «Габала» принимал дома «Нефтчи». Изначально этот матч должен был состояться в Баку, но, из-за погодных условий матч перенесли в Габалу. В этой встрече хозяева поля одержали минимальную победу. Единственный гол в матче был забит на 77-й минуте. За «Габалу» отличился Даниэль Суботич.
«Габала»: Дмитрий Безотосный, Воислав Станкович, Рашад Садигов, Ника Квеквескири, Джавид Гусейнов, Виталий Вернидуб, Багали Дабо, Филип Озобич, Урфан Аббасов, Араз Абдуллаев, Теллур Муталлимов.
«Нефтчи»: Бобан Байкович, Павел Дрекса, Намик Алескеров, Зденек Фолпрехт, Уго Баргас, Джавид Имамвердиев, Руслан Абышов, Рахман Гаджиев, Кирилл Петров, Магсад Исаев, Георгий Наваловски.
17:00. «Габала» - «Нефтчи» - 1:0. Матч завершился.
Гол: Даниэль Суботич, 77
Габала. Городской стадион.
Главный арбитр – Фариз Юсифов
Турнирная таблица:
Карабах» - 36 очков (16 матчей)
«Габала» - 35 (16)
«Интер» - 28 (15)
«Сумгаит» - 18 (15)
«Зиря» - 18 (15)
«Кяпяз» - 15 (15)
«Нефтчи» - 10 (16)
АЗАЛ – 8 (16)
Мурад Ахундов