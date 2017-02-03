Сегодня стартовал XVI тур Топаз Премьер-лиги.

Как сообщает Sportbox.az, в первом матче тура «Карабах» одержал гостевую победу над АЗАЛ со счетом 2:1.

Во втором же матче «Габала» принимал дома «Нефтчи». Изначально этот матч должен был состояться в Баку, но, из-за погодных условий матч перенесли в Габалу. В этой встрече хозяева поля одержали минимальную победу. Единственный гол в матче был забит на 77-й минуте. За «Габалу» отличился Даниэль Суботич.

«Габала»: Дмитрий Безотосный, Воислав Станкович, Рашад Садигов, Ника Квеквескири, Джавид Гусейнов, Виталий Вернидуб, Багали Дабо, Филип Озобич, Урфан Аббасов, Араз Абдуллаев, Теллур Муталлимов.

«Нефтчи»: Бобан Байкович, Павел Дрекса, Намик Алескеров, Зденек Фолпрехт, Уго Баргас, Джавид Имамвердиев, Руслан Абышов, Рахман Гаджиев, Кирилл Петров, Магсад Исаев, Георгий Наваловски.

17:00. «Габала» - «Нефтчи» - 1:0. Матч завершился.

Гол: Даниэль Суботич, 77

Габала. Городской стадион.

Главный арбитр – Фариз Юсифов

Турнирная таблица:

Карабах» - 36 очков (16 матчей)

«Габала» - 35 (16)

«Интер» - 28 (15)

«Сумгаит» - 18 (15)

«Зиря» - 18 (15)

«Кяпяз» - 15 (15)

«Нефтчи» - 10 (16)

АЗАЛ – 8 (16)

Мурад Ахундов