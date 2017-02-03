АФФА официально выдвинула кандидатуру на проведение финала Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2019 году.
Как передает Sportbox.az, в качестве места проведения финалов указан Бакинский Олимпийский Стадион.
Все кандидаты на проведение финала ЛЧ в 2019 году:
Баку – Бакинский Олимпийский Стадион
Мадрид – «Метрополитано»
Все кандидаты на проведение финала ЛЕ в 2019 году:
Баку – Бакинский Олимпийский Стадион
Тбилиси – Стадион «Динамо Арена»
Франкфурт – «Франкфурт Арена»
Штутгарт – «Штутгарт Арена»
Глазго – «Хампден Парк»
Севилья «Рамон Санчес Писхуан»
Стамбул – «Бешикташ Арена»
Мурад Ахундов