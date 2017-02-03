АФФА официально выдвинула кандидатуру на проведение финала Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2019 году.

Как передает Sportbox.az, в качестве места проведения финалов указан Бакинский Олимпийский Стадион.

Все кандидаты на проведение финала ЛЧ в 2019 году:

Баку – Бакинский Олимпийский Стадион

Мадрид – «Метрополитано»

Все кандидаты на проведение финала ЛЕ в 2019 году:

Баку – Бакинский Олимпийский Стадион

Тбилиси – Стадион «Динамо Арена»

Франкфурт – «Франкфурт Арена»

Штутгарт – «Штутгарт Арена»

Глазго – «Хампден Парк»

Севилья «Рамон Санчес Писхуан»

Стамбул – «Бешикташ Арена»

Мурад Ахундов