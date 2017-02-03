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Футбол Азербайджана

Баку может принять финал Лиги чемпионов в 2019 году 03.02.2017 16:22

АФФА официально выдвинула кандидатуру на проведение финала Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2019 году.

Как передает Sportbox.az, в качестве места проведения финалов указан Бакинский Олимпийский Стадион.

Все кандидаты на проведение финала ЛЧ в 2019 году:

Баку – Бакинский Олимпийский Стадион

Мадрид – «Метрополитано»

Все кандидаты на проведение финала ЛЕ в 2019 году:

Баку – Бакинский Олимпийский Стадион

Тбилиси – Стадион «Динамо Арена»

Франкфурт – «Франкфурт Арена»

Штутгарт – «Штутгарт Арена»

Глазго – «Хампден Парк»

Севилья «Рамон Санчес Писхуан»

Стамбул – «Бешикташ Арена» 

Мурад Ахундов

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