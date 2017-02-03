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Футбол Азербайджана

Двумя матчами стартует XVI тур Топаз Премьер-лиги 03.02.2017 14:15

Сегодня стартует XVI тур Топаз Премьер-лиги.

Как сообщает Sportbox.az, в 15:00 прозвучит свисток первого матча тура. На родном стадионе в Шювялане АЗАЛ примет лидера чемпионата – «Карабаха».

Сразу после окончания этой игры состоится возьмет старт центральный матч тура между «Габалой» и «Нефтчи».  

15:00. АЗАЛ – «Карабах»

Баку. «АЗАЛ Арена».

Главный арбитр – Орхан Мамедов

17:00. «Габала» - «Нефтчи»

Габала. Городской стадион

Главный арбитр – Фариз Юсифов

Отметим, что завтра состоятся еще два матча XVI тура. В 14:00 «Зиря» примет «Кяпяз», а в 16:30 начнется матч «Сумгаит» - «Интер».

Турнирная таблица

Карабах» - 33 очка
«Габала» - 32
«Интер» - 28
«Сумгаит» - 18
«Зиря» - 18
«Кяпяз» - 15
«Нефтчи» - 10
АЗАЛ – 5

Мурад Ахундов

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