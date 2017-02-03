Сегодня стартует XVI тур Топаз Премьер-лиги.
Как сообщает Sportbox.az, в 15:00 прозвучит свисток первого матча тура. На родном стадионе в Шювялане АЗАЛ примет лидера чемпионата – «Карабаха».
Сразу после окончания этой игры состоится возьмет старт центральный матч тура между «Габалой» и «Нефтчи».
15:00. АЗАЛ – «Карабах»
Баку. «АЗАЛ Арена».
Главный арбитр – Орхан Мамедов
17:00. «Габала» - «Нефтчи»
Габала. Городской стадион
Главный арбитр – Фариз Юсифов
Отметим, что завтра состоятся еще два матча XVI тура. В 14:00 «Зиря» примет «Кяпяз», а в 16:30 начнется матч «Сумгаит» - «Интер».
Турнирная таблица
Карабах» - 33 очка
«Габала» - 32
«Интер» - 28
«Сумгаит» - 18
«Зиря» - 18
«Кяпяз» - 15
«Нефтчи» - 10
АЗАЛ – 5
Мурад Ахундов