Сегодня стартует XVI тур Топаз Премьер-лиги.

Как сообщает Sportbox.az, в 15:00 прозвучит свисток первого матча тура. На родном стадионе в Шювялане АЗАЛ примет лидера чемпионата – «Карабаха».

Сразу после окончания этой игры состоится возьмет старт центральный матч тура между «Габалой» и «Нефтчи».

15:00. АЗАЛ – «Карабах»

Баку. «АЗАЛ Арена».

Главный арбитр – Орхан Мамедов

17:00. «Габала» - «Нефтчи»

Габала. Городской стадион

Главный арбитр – Фариз Юсифов

Отметим, что завтра состоятся еще два матча XVI тура. В 14:00 «Зиря» примет «Кяпяз», а в 16:30 начнется матч «Сумгаит» - «Интер».

Турнирная таблица

Карабах» - 33 очка

«Габала» - 32

«Интер» - 28

«Сумгаит» - 18

«Зиря» - 18

«Кяпяз» - 15

«Нефтчи» - 10

АЗАЛ – 5

Мурад Ахундов