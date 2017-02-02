Международная Федерация Дзюдо наградила 14 дзюдоистов, которые завершили 2016 год на вершине мирового рейтинга в своих весовых категориях дополнительной премией в размере 50 тысяч долларов.

Как сообщает Sportbox.az, в общей сложности ценный приз получили семь мужчин и семь женщин, представляющих 10 разных стран мира.

Обладателями призовых денег стали:

Женщины — Мунхбат Уранцецег (Монголия), Майлинда Келменди (Косово), Сумия Доржсурен (Монголия), Тина Трстеньяк (Словения), Ким Поллинг (Нидерланды), Кайла Харрисон (США), Идалис Ортиз (Куба)

Мужчины — Орхан Сафаров (Азербайджан), Ан Баул (Корея), Рустам Оруджов (Азербайджан), Таканори Нагасе (Япония), Машу Бейкер (Япония), Эльмар Гасымов (Азербайджан), Тедди Ринер (Франция).