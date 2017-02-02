УЕФА выплатила азербайджанским клубам более 935 тысяч Евро за участие игроков в отборочном турнире к Евро-2016 и в финальной стадии.

Как сообщает Sportbox.az, в общей сложности выплаты получили 9 клубов.

Самые большие призовые достались «Карабаху» - 365,6 тысяч Евро, «Габала» - 152,8 тыс., «Нефтчи» - 128,8 тыс., «Хазар-Лянкяран» - 120,5 тыс. Евро, «Интер» - 112,7 тыс., «Сумгайыт» - 24 тыс., «Кяпяз» - 16,6 тыс., «Зиря» - 8,3 тыс., АЗАЛ – 4,6 тыс.

Больше всего премиальных получили клубы АПЛ и чемпионшипа – 38,3 миллиона. Немецким клубам заплатили 18,48 миллиона, итальянским – 15,82, испанским – 10,45, французским – 7,2.

Теймур Максутов