30 лет «Нефтчи» выдал один из лучших сезонов в своей истории, заняв 9-е место по итогам сезона, а на днях знаменитый футболист бакинского клуба, один из самых скоростных игроков СССР и звезда того сезона Машаллах Ахмедов был осужден за мошенничество на 8 лет.

Эта новость разлетелась по всем новостным порталам страны и ввергла в шок многих любителей футбола, которые восхищались игрой вингера в 80-х годах прошлого века. А чем же сейчас занимаются футболисты, которые 30 лет назад вернули веру в азербайджанский футбол?

Sportbox.az поинтересовался судьбами этих игроков. Итак:

1. Александр Жидков – Голкипер «Нефтчи» и сборной Азербайджана завершил карьеру в 2003 в клубе «Томь» и стал тренером. Работал в таких российских клубах, как «Торпедо» и «Ростов». В 2016 году перебрался в Тверь, где сейчас тренирует клуб «Волга».

2. Юрий Перескоков – запасной вратарь «Нефтчи», который так и не закрепился в составе бакинцев. Сейчас является тренером вратарей клуба «Уфа».

3. Валерий Панчик – физически мощный защитник, победитель Олимпиады 1988 года вместе с Игорем Понамаревым. Завершил карьеру в 2001 году в команде «Березники». После этого про него мало кто слышал.

4. Аскер Абдуллаев – Один из самых преданных клубу футболистов. Провел в «Нефтчи» около официальных 400 матчей. После завершения карьеры стал тренером. Работал в клубах «Шафа», «Олимпик», «Араз» и «Нефтчи». В 2002-2004 годах был наставником сборной Азербайджана. Сейчас тренирует товузский «Туран».

5. Расим Абушев – В том сезоне молодой защитник сыграл всего 3 игры. Но это было в начале карьеры Абушева, который в 90-х годах стал незаменимым игроком сборной Азербайджана. Закончив с футболом в 2004 году в «Хазар-Лянкяране», Абушев занялся тренерской деятельностью. Сейчас работает в России в клубе «Ставрополь».

6. Мустафа Билялов – Узбекский защитник, который перебрался в «Нефтчи» из «Пахтакора» и вернулся туда после Баку. Провел в составе бакинцев 83 игры, где забил 2 гола. После завершения карьеры тренировал различные клубы, а потом ушел в бизнес.

7. Новруз Азимов – Защитник, который забил последний гол за «Нефтчи» в высшем дивизионе СССР. Уже много лет тренирует «Бакы», который сейчас играет в любительской лиге.

8. Андрей Федоровский – Один из главных футболистов «Нефтчи» во второй половине 80-х. Провел 60 матчей за бакинцев. Сейчас является тренером в волгоградской СДЮСШОР № 11 «Зенит».

9. Александр Гостенин – Футболист, который завершил карьеру в «Нефтчи». Ранее играл за алматинский «Кайрат» и московское «Торпедо». В стане бакинцев провел всего 5 матчей. Работал в клубе «Томь», с которой в 2004 завоевал путевку в Премьер-лигу.

10. Владимир Пивцов – Еще один футболист, который перебрался в том сезоне из «Торпедо». Пивцов сыграл за «Нефтчи» 7 игр, после чего уехал в «Нистру». Завершил футбольную карьеру в 1993 году. Неизвестно, чем сейчас занимается.

11. Шакир Гарибов – Один из основных футболистов «Нефтчи» в 1987 году. Гарибов после завершения карьеры работал тренером в национальной сборной. Сейчас является членом Тренерского Комитета АФФА.

12. Яшар Вахабзаде – Защитник «Нефтчи», который сыграл в том сезоне 15 матчей. Ныне является главным тренером молодежной сборной Азербайджана.

13. Виталий Алхасов – высокий защитник бакинского клуба, который большую часть карьеры провел на скамейке запасных. Не реализовав себя в «Нефтчи», игрок отправился в Кировобадское «Динамо», а оттуда в «Южно-Сахалинск».

14. Юнис Гусейнов – Один из самых известных полузащитников в истории азербайджанского футбола. После завершения карьеры стал тренером. Работал в «Хазар-Лянкяране». В начале года ходили слухи, что Гусейнов возглавит «Сабаил», но сам он быстро опроверг эту новость.

15. Игорь Понамарев – Знаменитый азербайджанский футболист и тренер. Выиграл золотую медаль Олимпийских Игр – 1988. После карьеры футболиста тренировал «Карабах» и «Хазар-Лянкяран». На данный момент проживает в Швеции.

16. Александр Прокопенко – Знаменитый белорусский футболист успел поиграть в «Нефтчи» в том сезоне. Правда, не совсем удачно. На тот момент игрок страдал алкоголизмом. Прокопенко скончался в ресторане в 1989 году.

17. Арзу Мирзоев – Больше запомнился фанатам «Кяпяза» выступлением за гянджинский клуб. После завершения карьеры работал главным тренером гянджинцев.

18. Видади Рзаев - Один из лучших полузащитников отечественного футбола на заре карьеры играл в «Нефтчи». Далее был «Туран», «Шамкир», «Кяпяз», российский «Терек», турецкий «Эрзурумспор» и т.д. Пару дней назад получил на тренерских курсах категорию А.

19. Назим Сулейманов – Многие считают его лучшим футболистом Азербайджана. Скоростной атакующий полузащитник стал впоследствии легендой «Алании». В 1987 году сыграл 21 матч за «Нефтчи» и забил 6 мячей. После завершения карьеры стал тренером. Работал в «Нефтчи» и юношеской сборной Азербайджана U-19. В конце прошлого года ушел из сборной.

20. Машаллах Ахмедов – скоростной вингер в 1987 году сыграл 30 матчей за основной состав «Нефтчи», забив 7 голов. На днях был осужден за мошенничество и приговорен к 8 годам лишения свободы. Отбывает свое наказание.

21. Искендер Джавадов – Еще одна легенда азербайджанского футбола. В 1987 году также сыграл 30 матчей за «Нефтчи». Является президентом Региональной Федерации Футбола.

22. Вели Гасымов – Воспитанник «Нефтчи», который играл в Испании и Португалии. В 1987 году Гасымову было всего 19 лет, но он смог себя показать с лучшей стороны и вышел на поле в большинстве матчей чемпионата. После завершения карьеры работал тренером в Испании и Азербайджане. Последним местом работы Гасымова стал тот же «Нефтчи». После поражения от «Габалы» со счетом 0:8 почувствовал себя плохо и покинул свой пост.

23. Самир Алекперов – Молодой нападающий перешел в 1987 году в «Нефтчи» из «Карабаха» и сыграл в том сезоне всего лишь 2 игры. Сейчас работает тренером в школе «Манчестер Юнайтед» в Баку.

24. Мехман Аллахвердиев – Больше всего известен выступлением за «Кяпяз». В 1987 году в составе «Нефтчи» сыграл в 15 матчах и отметился тремя голами. Аллахвердиев является рекордсменом Азербайджана по числу забитых мячей в одной игре (10 голов). До осени прошлого года занимал пост исполнительного директора «Кяпяза».

Первую часть сезона 1987 года «Нефтчи» играл под руководством Александра Севидова, заслуженного тренера СССР. После «Нефтчи» Александр Александрович работал в «Роторе» и владикавказском «Спартаке». Скончался в 1992 году.

4 апреля 1987 года тренером «Нефтчи» был назначен Агаселим Мирджавадов. Самый титулованный тренер в современной истории азербайджанского футбола. Сейчас является членом Тренерского Комитета АФФА.

Мурад Ахундов