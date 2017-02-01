Бывший форвард бакинского «Зиря» Нелсон Бонилья перешел в турецкий «Газиантеп ББ».

Как сообщает Sportbox.az, об этом заявил сам футболист на своем официальном аккаунте в социальной сети Facebook. Нападающий сборной «Сальвадора» играл в «Зиря» в сезоне 2015-2016 и стал лучшим бомбардиром команды. Прошлым летом он перешел в португальский «Насьонал», где провел первую часть нынешнего сезона.

Напомним, что за «Газиантеп ББ» выступали азербайджанские футболисты Вагиф Джавадов, Рахман Гаджиев и Уфук Будак.

Мурад Ахундов