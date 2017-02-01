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Футбол Азербайджана

Эльчин Сафаров: «В ближайшее время станут известны футбольные сборные, которые выступят на Исламских играх» 01.02.2017 17:05

Сегодня в Бакинском Кристальном зале прошло мероприятие символической дате – 100 дней до Исламских игр солидарности.

Как сообщает Sportbox.az, корпоративный директор Баку-2017 Эльчин Сафаров ответил на вопросы журналистов.

«100 дней – это не просто символическая дата. У нас есть программа мероприятий, которые мы должны осуществить в течение 100 дней. На первом месте – работа с волонтерами. Всего зарегистрировано 12500 волонтеров, из них мы должны выбрать 8000.

Мы должны завершить технические работы на аренах, где ранее не проводились крупные соревнования. Также должны подготовить транспортный план во время игр», - сказал он.

Эльчин Сафаров также рассказал о принципах отбора на игры. «Квота на страну в зависимости от вида спорта различная. К примеру, одним из самых зрелищных видов спорта является футбол, где выступит всего лишь восемь команд. В ближайшее время, станут известны эти страны.

Корпоративный директор Баку-2017 также рассказал, что подготовка к церемонии открытия началась шесть месяцев назад, но с 16 января начались тренировки непосредственно на Олимпийском стадионе.

Теймур Максутов

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