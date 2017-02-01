Полузащитник голландского «Фейенорда» Озанджан Кокчю решил не выступать за сборную Азербайджана.

Как сообщает Sportbox.az, британское издание Footballfancast пишет, что полузащитник остался лоялен сборной Голландии, и отказался от вызова в сборную Азербайджана.

Кокчю надеется произвести впечатление на тренеров сборной Голландии. Отмечается, что клубы английской премьер-лиги «Тоттенхем» и «Эвертон» нацелились на полузащитника «Фейенорда», который в конце сезона, скорее всего, станет свободным агентом.

Напомним что Озанджан Кокчю в январе участвовал на сборах молодежной (U-21) сборной Азербайджана.

Теймур Максутов