3-4 февраля пройдут матчи 16 тура «Топаз премьер-лиги».

Как сообщает Sportbox.az, ПФЛ рассказал о ближайшем туре в цифрах.

АЗАЛ – «Карабах»

Команды провели между собой 32 матча. В последних 12 матчах не была зафиксирована ничья. «Карабах» одержал победу в последних 3 матчах.

«Нефтчи» - «Габала»

Команды провели между собой 44 матча, в 14 из которых победу одержал «Нефтчи», в 12 «Габала». Обе команды забили по 44 гола. «Нефтчи» не побеждает в 4 последних матчах,

«Кяпяз» - «Зиря»

Команды провели всего лишь 6 матчей, в 2 победу одержали гянджинцы, в одной «Зиря», в трех была зафиксирована ничья. Хозяева поля в матчах между двумя соперниками не проигрывали.

«Сумгайыт» - «Интер»

Соперники сыграли 18 матчей, в 11 из которых победу одержал «Интер», и лишь дважды «Сумгайыт». Сумгайытцы не побеждают уже 4 матча, а «Интер» забивает в 7 последних матчей.

Теймур Максутов