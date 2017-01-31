Признаться, когда я готовился к интервью с Фаридом Гахрамановым, исполнительным директором компании КOMFORT и спонсором одноименной команды, выступающий в крупнейшей любительской лиге по мини-футболу MFL, ожидал увидеть перед собой важного начальника, которого попросили помочь ребятам, и который мало что знает о футболе.

На деле перед командой 1news.az предстал молодой, энергичный энтузиаст, всей душой болеющий за свою команду.

Фарид Гахраманов не был знаком ни с кем из команды, ранее носящей название «8-й км». Более того, команда «8-й микрорайон United», с которой сняли очки за нарушение регламента турнира (пусть и неумышленное), были присуждены технические поражения по всем проведенным на тот момент матчам.

Такое суровое наказание было назначено за заявку футболиста, не имеющего права играть в любительской лиге. На тот момент эта команда была не самым привлекательным вариантом для спонсоров.

Согласитесь, никакой руководитель не захочет видеть свою команду на последнем месте, но это как раз и зацепило нашего героя.

«Мне понравилась идея проведения любительской лиги - MFL, - отмечает Фарид Гахраманов. - Мне захотелось как-то связать нашу компанию с этим общественным проектом и добиться результата.

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Игроки KOMFORT рассказывают о своей команде

Я связался с организаторами, поинтересовался несколькими командами. И остановил выбор на команде «8-й км», которая теперь называется КOMFORT. На тот момент у команды было 0 очков из-за наказания. При этом они играли очень хорошо. Я люблю рисковать и подумал, что это было бы очень красиво, поддержать команду с нуля и помочь ей подняться до самых высот. Это было моей личной инициативой, никто в компании меня не подталкивал на такой шаг».

Фарид Гахраманов рассказывает, что он обращал внимание не только на то, как команда играет. Важно было, чтобы люди ответственно подошли к сотрудничеству с компанией. «Я встречался с командой, разговаривал с ребятами, много общался с капитаном. Человек может быть хорошим футболистом, но надо достойно вести себя и вне поля. Я им это объяснил, так как они уже представляют компанию. Они подошли к делу ответственно, поэтому мы легко достигли соглашения».

Исполнительный директор компании также раскрыл некоторые детали сотрудничества. Как и в профессиональном футболе, успех поощряется. В случае удачного выступления футболистов ждут премиальные.

«Я стараюсь поддерживать ребят, решать все их проблемы, связанные с футболом. Чтобы им было, где тренироваться, была игровая форма. Я им также пообещал, что если они добьются хорошего результата, мы это оценим. В частности, если они пробьются в первую тройку, буду давать им премии. В дальнейшем это сотрудничество может еще более углубиться».

Более того, Фарид Гахраманов также рассказал, что они осуществили трансфер игрока, которого пригласили из района, сняли для него квартиру и создали все условия, чтобы он мог помочь команде.

Спонсорство в мире спорта подразумевает получение определенных дивидендов в виде рекламы, пиара. Фарид Гахраманов отмечает, что отдачей для него является хороший результат.

«Моя цель, конечно же, заключается в продвижении нашего проекта посредством MFL, выходе, в том числе, и на молодую аудиторию.

На данный момент наша компания занимается госпроектом, утвержденным Кабинетом министров, по сносу непригодных для эксплуатации домов и строительству на их месте новых жилых комплексов.

Кроме того, это своего рода общественная деятельность. В этом наше сходство с MFL, которая играет важную роль в развитии массового футбола. Я посещал матчи, видел интерес к ним со стороны молодежи. Затем начал интересоваться, на каком уровне все организовано. Узнал, что лигу поддерживает AFFA. И мы, как компания, решили присоединиться к этому проекту».

Для КOMFORT спонсирование клуба не новшество. Компания уже была спонсором футбольного клуба «Гянджа» с 2005 года и на протяжении нескольких лет поддерживала его.

«Мы развивали этот клуб, но затем по определенным причинам приостановили сотрудничество. Мы - строительная компания и должны предпринимать те или иные шаги в соответствии со своими возможностями».

Говоря о самой лиге, Фарид Гахраманов отмечает, что ему очень понравилась оперативность освещения чемпионата. «Мне нравится, что во время матчей в Фейсбуке организовывается прямая трансляция. Порой было очень интересно смотреть за матчами. Кроме того, меня радует оперативность. Я всегда могу зайти на сайт MFL и найти там необходимую мне информацию, так как не всегда получается посещать игры.

Я всегда говорю ребятам, не приглашайте меня на игры со слабыми соперниками. Меня интересуют победы над лидерами. Когда бывает время, посещаю их игры. Также наши сотрудники посещают игры команды».

Фарид Гахраманов отмечает, что MFL - это пропаганда здорового образа жизни.

«Спорт – это сам по себе вид деятельности. А здоровый образ жизни начинается с образа мышления и отношения к спорту. Ни при каких условиях нельзя терять своего лица. И рано или поздно это дает результаты и в спорте.

Нельзя стать хорошим футболистом, проявляя себя только на футбольном поле. Побеждает не футболист, а команда. В нашей компании успех также зависит от командной работы».

Исполнительный директор компании KOMFORT отмечает, что в MFL его устроит только самый высокий результат.

«Спорт любит принципиальность. Поэтому наша команда должна побеждать. Я максималист, и мне не нужно, чтобы компания KOMFORT просто участвовала в MFL ради галочки. Для меня важно, чтобы команда добилась результата. Я делаю для них, по возможности, все и жду результата. Я верю в ребят и верю в их победу», - заключил Фарид Гахраманов.

Теймур Максутов

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