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Футбол Азербайджана

Дисциплинарный комитет АФФА признал ошибку Рамиля Диниева 31.01.2017 15:50

Сегодня состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на АФФА, на прошедшем собрании обсуждались инциденты 15-го тура «Топаз премьер-лиги» и были приняты соответствующие решения.

В частности, «Сумгайыт» оштрафован на 800 манатов за четыре желтые карточки в матче с «Габалой».

Наиболее же серьезные решения были приняты по игре «Карабах»-«Нефтчи». Так, бакинцы оштрафованы на 800 манатов за использование болельщиками на 20-й минуте игры пиротехнических средств на трибунах, а также должен будет возместить материальный ущерб за сломанные сидения на «Азерсун Арене». Счет за ремонт будет выставлен со стороны агдамцев.

При этом, ДК отменил желтую карточку, показанную арбитром встречи Рамилем Диниевым полузащитнику «Нефтчи» Рахману Гаджиеву на 67-й минуте игры. В частности, отмечается, что рефери не верно оценил ситуацию, посчитав падение футболиста в штрафной площади хозяев симуляцией. В том моменте, напомним, судья отказался назначить пенальти.

Теймур Максутов

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