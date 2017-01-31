Глава юридического и отдела кадров АФФА Рамиш Малыев назначен полномочным представителем в ПФК «Интере».

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на АФФА, на прошлой неделе Международный банк Азербайджана принял решение приостановить спонсирование «Интера».

На основе соглашения между банком и АФФА, управление клубом временно передается федерации. АФФА дало согласие с целью защиты интересов азербайджанского футбола, а также футболистов клуба. Кроме этого для обеспечения деятельности клуба до конца сезона. АФФА также начала поиски нового спонсора для клуба.

С 1-го февраля 2017 года АФФА берет на себя управление клубом, и назначает Рамиша Малыева.

Теймур Максутов