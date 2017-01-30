Игра «Нефтчи» после зимнего перерыва представляла большой интерес.

Команда, провалившая первую половину сезона, серьезно обновилась. И в первом матче после зимней паузы, неплохо сыграла против чемпиона «Карабаха», заработав одно очко (1:1). Поле матча главный тренер «Нефтчи» Эльхан Абдуллаев высказался об игре. Sportbox.az представляет 10 главных мыслей об игре «Нефтчи», высказанных Эльханом Абдуллаевым.

- Мы играли против чемпиона, да еще и в гостях, и я остался доволен показанной игрой.

- Хотел бы поблагодарить, в первую очередь, фанатов, которые, несмотря на холодную погоду, пришли и поддержали нас.

- Намик Алескеров не играл из-за джентльменского соглашения между двумя клубами, которое распространяется только на этот сезон.

- Я не хотел бы обсуждать судейство, тем более, на эмоциях, не проанализировав эпизоды.

- У нас проблемы в атаке, так как мы играли без нападающего. Мы строили атаки, но не хватало завершения. Однако мы уже приобрели одного нападающего, и ждем второго. Они должны сыграть в следующем туре.

- Камал Гурбанов перспективный молодой футболист, которому нужно больше игровой практики. Он перерос уровень дубля, но не проходит в состав главной команды. Мы готовы были его отдать в аренду, но он команду не нашел.

- Все новички были привлечены по моему желанию. По-другому быть и не может.

- Мы сыграли ничью с лидером, но давайте не будем хвалить самих себя. Если говорить объективно, мы не наиграли на победу. Ничья - справедливый результат матча.

- «Нефтчи» готов к игре с любым соперником в чемпионате. И нет никакой разницы, с кого начинать. Все равно каждый сыграет с каждым. Я не вижу проблемы в том, что мы начинаем третий круг с матчей против лидеров.

- Уго Баргас – талантливый футболист, игравший в сильных клубах. 30 лет – это не возраст для футболиста. Напротив, это делает игрока опытнее, и я верю, что он принесет пользу.

Теймур Максутов