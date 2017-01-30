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Футбол Азербайджана

Максим Медведев: «Агабала и на тренировках симулирует, но там нет желтых карточек» 30.01.2017 13:40

Защитник агдамского «Карабаха» Максим Медведев поделился своим мнение об игре против «Нефтчи».

Отвечая на вопросы журналистов, среди которых были корреспондент Sportbox.az, Максим пошутил и насчет своего одноклубника Агабалы Рамазанова, который известен своими симуляциями.

- Первая игра после паузы всегда проходит тяжело, - начал разговор Максим Медведев, - Мы только вернулись со сборов. Но готовились к матчам в хорошем настроении. Надо отметить и «Нефтчи», который неплохо усилился, и показал хорошую игру. Они неплохо проанализировали нас. Теперь нам надо думать о следующих матчах, и добиться в них положительного результата.

- С чем связана грубая ошибка при пропущенном голе?

- Это футбол, и все может быть. «Карабах» - такая команда, которая всегда играет рискованный футбол на своей половине поля. Гара просто хотел отдать помягче голкиперу, но не рассчитал. В итоге Джавид Имамвердиев успел первым к мячу и забил. Это тоже урок для нас.

- «Нефтчи» выглядел более мотивированным.

- Да, «Нефтчи» вышел с большим желанием. Но и «Карабах» тоже был мотивирован. Пока мы не в тонусе. Надо провести 2-3 матча, и тогда мы наберем оптимальные кондиции. В матче против «Нефтчи» у нас не все получалось. В том числе из-за отсутствия Ричарда Алмейды. Когда он на поле, «Карабах» играет совсем в другой футбол. В его отсутствии «Карабах» несколько изменил стиль игры.

- Насколько равноценной является замена Рейналдо на Агабалу Рамазанова?

- В последнее время Рейналдо из-за травмы не так много играл. В том числе и в Лиге Европы. Агабала Рамазанов – это свежая кровь для команды. И с «Нефтчи» он также хорошо отыграл. Во втором тайме заработал для соперников две желтые карточки. И в целом играл уверенно.

- Вместе с тем, Агабала часто сам зарабатывает желтые из-за симуляций. Он и на тренировках надоедает вам симуляциями?

- Агабала и на тренировках такой же (Смеется – Авт.). Постоянно падает, симулирует, начинает спорить. Но на тренировках нет желтых карточек. Поэтому он старается меньше падать. С другой стороны, Агабала – это игрок, который всегда падает и зарабатывает штрафы и карточки для соперника. Это даже плюс для него. В матче с «Нефтчи» он сам заработал желтую, и соперники на нем получили две желтые.

Теймур Максутов

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