Форвард агдамского «Карабаха» Дино Ндлову после ничью в матче с «Нефтчи» поделился своим мнением об игре.
Форвард сборной ЮАР ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент Sportbox.az.
- Довольны ли вы этим результатом?
- Мне кажется, что два очка потеряли именно мы. С другой стороны, игра «Карабах»-«Нефтчи» - важная дуэль для Азербайджана. Но нам следует быть внимательнее в следующих матчах.
- Ожидали ли вы такой игры от «Нефтчи»?
- «Нефтчи» очень хорошая команда, которая приобрела сильных футболистов. Они создали новую команду. Поэтому они были хорошо мотивированными.
- Был ли пенальти?
- Решение уже принято и исполнено. Это решение судьи, мое дело играть в футбол.
- В прошлом сезоне в матче с «Интером» Гурбан Гурбанов сказал Эльвину Мамедову пробить мимо с точки, так как пенальти был назначен не справедливо. Если бы и на этот раз вам бы сказали пробить мимо, вы бы это сделали?
- Тот эпизод остался в прошлом сезоне. На этот раз этого не произошло. И я не могу комментировать то, чего не было.
- После ухода Рейналдо основные надежды в атаке на вас. Сможете ли вы стать голеадором команды?
- «Карабах» - большой клуб, и сюда постоянно приходят новые игроки. Наряду с теми, кто приходит, есть и те, кто уходит. Новичков в команду привлекают за их качественную игру. Значит во мне что-то увидели, раз я здесь. Я стараюсь достойно выполнять свою работу.
Теймур Максутов