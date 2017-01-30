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Футбол Азербайджана

Дино Ндлову: «Это решение судьи, мое дело играть в футбол» 30.01.2017 11:46

Форвард агдамского «Карабаха» Дино Ндлову после ничью в матче с «Нефтчи» поделился своим мнением об игре.

Форвард сборной ЮАР ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент Sportbox.az.

- Довольны ли вы этим результатом?

- Мне кажется, что два очка потеряли именно мы. С другой стороны, игра «Карабах»-«Нефтчи» - важная дуэль для Азербайджана. Но нам следует быть внимательнее в следующих матчах.

- Ожидали ли вы такой игры от «Нефтчи»?

- «Нефтчи» очень хорошая команда, которая приобрела сильных футболистов. Они создали новую команду. Поэтому они были хорошо мотивированными.

- Был ли пенальти?

- Решение уже принято и исполнено. Это решение судьи, мое дело играть в футбол.

- В прошлом сезоне в матче с «Интером» Гурбан Гурбанов сказал Эльвину Мамедову пробить мимо с точки, так как пенальти был назначен не справедливо. Если бы и на этот раз вам бы сказали пробить мимо, вы бы это сделали?

- Тот эпизод остался в прошлом сезоне. На этот раз этого не произошло. И я не могу комментировать то, чего не было.

- После ухода Рейналдо основные надежды в атаке на вас. Сможете ли вы стать голеадором команды?

- «Карабах» - большой клуб, и сюда постоянно приходят новые игроки. Наряду с теми, кто приходит, есть и те, кто уходит. Новичков в команду привлекают за их качественную игру. Значит во мне что-то увидели, раз я здесь. Я стараюсь достойно выполнять свою работу. 

Теймур Максутов

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