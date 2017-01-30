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Футбол Азербайджана

Игнасио Эррера: «Карабах» сильнее «Кайрата» 30.01.2017 21:32

Новоиспеченный полузащитник «Нефтчи» Игнасио Эррера высказал свое мнение о первом проведенном матче в чемпионате Азербайджана.

Чилийский футболист ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент Sportbox.az.

«Я только перешел в команду. В матче против «Карабаха» постарался сделать все, чтобы помочь. Но, думаю, что способен на большее. Хотелось бы одержать победу, но, к сожалению, соперник сравнял счет с пенальти. На самом деле, мы понимали, что нас ждет очень тяжелая игра. Мы хорошо проанализировали соперника. Думаю, что не стоит сильно расстраиваться одному очку.

«Карабах» - очень сильная команда, что доказала и в этой игре. Но, мы достойно играли против них, дисциплинированно оборонялись. Одно очко в матче с таким соперником, неплохой результат».

Игнасио Эррера также сравнил уровень «Карабаха» с лидерами чемпионата Казахстана – «Астаной» и «Кайратом». Как известно, Эррера выступал за «Иртыш». «Не могу сравнивать чемпионаты Казахстана и Азербайджана. Но «Карабах» снова смог показать свой уровень. Не даром они три года подряд становятся чемпионами, и представляют страну в групповом этапе Лиги Европы. Мне кажется, что играть против «Карабаха» было сложнее. «Кайрат» по стилю игры чем-то похож на «Карабах». Они также любят контролировать мяч. Тем не менее, думаю, что «Карабах» сильнее «Кайрата».

Теймур Максутов

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